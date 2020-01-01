Елена Синица

Подведение итогов конкурса на капремонт «пермского» участка трассы М-7 приостановлено

УФАС приступила к рассмотрению жалобы

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ремонт дорог

Из-за жалобы конкурс на капитальный ремонт «пермского» участка трассы М-7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) приостановлен. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Также сообщается, что жалобу подало ООО «Дорожно-строительная компания «Арсенал».

Напомним, ранее сообщалось, что капремонтом участка трассы займётся ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ».

Подрядчик выполнит работы за 1 млрд 590 млн руб. При этом начальная цена контракта составляла 1 млрд 610 млн руб.

Отмечается, что помимо капремонта участка протяжённостью 10,2 км на территории Нытвенского округа, исполнитель должен провести разработку строительной документации.

Завершить ремонт планируется к концу 2023 года.

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