Елена Синица
Подведение итогов конкурса на капремонт «пермского» участка трассы М-7 приостановлено
УФАС приступила к рассмотрению жалобы
Из-за жалобы конкурс на капитальный ремонт «пермского» участка трассы М-7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) приостановлен. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Также сообщается, что жалобу подало ООО «Дорожно-строительная компания «Арсенал».
Напомним, ранее сообщалось, что капремонтом участка трассы займётся ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ».
Подрядчик выполнит работы за 1 млрд 590 млн руб. При этом начальная цена контракта составляла 1 млрд 610 млн руб.
Отмечается, что помимо капремонта участка протяжённостью 10,2 км на территории Нытвенского округа, исполнитель должен провести разработку строительной документации.
Завершить ремонт планируется к концу 2023 года.
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