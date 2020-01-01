Елена Бардукова Локдаун, пенсии и новые авиасообщения Какие изменения ждут жителей Пермского края с 1 ноября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основная повестка начала последнего месяца осени в России — распространение коронавируса и принятые в связи с этим новые ограничительные меры. Тем не менее, жителей страны и Пермского края ожидает ряд и других нововведений.

Ограничение работы

С 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочими днями. На территории Пермского края приостанавливается деятельность организаций и компаний во всех отраслях, а также отменяются массовые и иные мероприятия, в том числе спортивные.

Работать разрешено аптекам, магазинам с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости и ряду организаций, оказывающих услуги первой необходимости.

Предприятия общепита могут работать только в режиме доставки и при условии обслуживания «навынос». При этом с 8 ноября работа организаций общественного питания в Прикамье ограничивается в период с 23:00 до 06:00.

В связи с ограничительными мерами корректируется афиша культурных событий. Спектакли отменяются или переносятся, мероприятия переходят в онлайн-режим.

Поддержка бизнеса

Компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях, могут получить грант в размере МРОТ — 12792 руб. Выплаты начнутся с 15 ноября и продолжатся до конца декабря. Заявления принимаются с 1 по 15 ноября 2021 года.

В Прикамье с 1 ноября предприниматели смогут получить кредиты по сниженным процентным ставкам — 1%, 1,5% и 3% годовых. Все три продукта предполагают займы сроком на два года с отсрочкой платежей на первые шесть месяцев.

Надбавки к пенсиям

В ноябре прибавку к пенсии получат бывшие лётчики и шахтёры. Также будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июле 2021 года.

Фиксированные суммы в двойном размере — около 12 тыс. руб. — получат люди старше 80 лет. Кроме того, для этой категории граждан предусмотрено повышение пенсии на 1200 руб. при условии оформления над ними ухода.

Защитникам блокадного Ленинграда предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. Выплаты ветераны должны получить до 22 ноября текущего года.

Новые сертификаты

С 8 ноября в стране будут действовать единые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Документы будут формироваться автоматически не позднее, чем через три дня после завершения иммунизации.

Сертификаты, полученные ранее, также автоматически преобразуются на портале Госуслуги до 1 марта 2022 года.

Новые авиасообщения

Несмотря на пандемию, с 9 ноября в России возобновится авиасообщение с Австрией, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, ОАЭ, Словенией, Таиландом, Тунисом, Финляндией, Швейцарией и Швецией.

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