Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ночь искусств уходит в онлайн Культурные события в Пермском крае переносятся или отменяются Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с мерами повышенной санитарной безопасности, введёнными в Прикамье на первую неделю ноября, корректируется афиша культурных событий.

Главным событием предстоящей недели должна была стать Ночь искусств(0+), по традиции проходящая 4 ноября. В связи с локдауном все её события переводятся в онлайн-формат. Расписание онлайнов будет опубликовано в «Афише» сайта newsko.ru 3 ноября.

Выставка ювелирного искусства «Не только украшение…»(0+), которая должна была официально открыться в Пермской художественной галерее в рамках Ночи искусств, будет доступна для просмотра с 9 ноября. Официального вернисажа не будет.

Отменяются театральные спектакли. Премьера спектакля Театра-Театра «Раскольников»(18+), которая должна была пройти в течение четырёх вечеров с 5 по 8 ноября в пространстве Завода Шпагина, будет показана только один раз — 8 ноября. Позже спектакль будет перенесён на планшет сцены большого зала театра, точные сроки переноса неизвестны.

Остаётся неизвестной судьба концертов Международного фестиваля органной музыки(6+), который открывается в Органном зале Пермской филармонии 31 октября. Концерты фестиваля должны проходить с 1 по 7 ноября, на закрытие 7 ноября приезжает звезда мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова. Решение о том, проводить ли фестиваль с санитарными ограничениями, переводить в онлайн или переносить на более поздний срок, будет принято в понедельник, 1 ноября.

Неизвестна также судьба концерта хора Parma Voices(6+), который планируется 7 ноября в Пермском театре оперы и балета.

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