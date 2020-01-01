Олеся Максименко В Пермском крае вводится локдаун С 1 по 7 ноября будет приостановлена деятельность организаций во всех сферах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 29 октября, оперштаб принял жёсткие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. С 1 по 7 ноября включительно на территории Прикамья приостанавливается деятельность организаций и компаний во всех отраслях, а также отменяются массовые и иные мероприятия, в том числе спортивные.

При этом разрешено оставить лиц, обеспечивающих охрану и содержание зданий и помещений, поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, и лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Будут работать аптеки и аптечные пункты, магазины с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости (например, с детским питанием, санитарно-гигиеническими принадлежностями, кормом для животных и т.д.).

Также работать разрешат организациям, оказывающим ритуальные услуги, отделениям почтовой связи, строительным компаниям, СМИ и нотариусам в случае оказания услуг неотложного характера, Пермскому краевому многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг, организациям, оказывающим услуги по сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей, шиномонтажным работам и продаже шин, покрышек, камер в местах осуществления таких работ.

С ограничениями разрешат работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных при условии обслуживания «на вынос» и с доставкой заказов. Предприятия, предоставляющие питание при гостиницах и для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, также могут осуществлять деятельность, ограничив доступ посторонних лиц.

С 8 ноября работа организаций общественного питания ограничивается в период с 23:00 до 06:00.

Кроме того, работать будут магазины, продающие товары дистанционным способом, в том числе с доставкой, и организации, оказывающие бытовые услуги без посещения гражданами их помещений.

В детских садах работать будут только дежурные группы.

Ограничения не распространяются на организации жизнеобеспечения, деятельность которых не может быть приостановлена. Руководителям данных организаций необходимо обеспечить иммунизацию работников от коронавируса.

Кроме того, с 1 ноября и до особого распоряжения непривитые жители старше 60 лет должны соблюдать режим жёсткой самоизоляции.

После окончания нерабочих дней в качестве фильтра безопасности при оказании услуг и посещении мест массового пребывания по-прежнему нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды.

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