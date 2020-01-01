Елена Синица
Новый подрядчик для ремонта перрона пермского аэропорта до сих пор не выбран
Ремонт предполагается завершить в 2022 году
Росавиация пока не выбрала нового подрядчика для ремонта перрона пермского аэропорта. Об этом сообщил министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров на заседании комитета Заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению.
«Все знают, что со «Стройтрансгазом» договор расторгнут. Новый подрядчик Росавиацией до сих пор не выбран», — прокомментировал глава минстроя.
Напомним, ранее сообщалось, что при проектировании перрона была допущена ошибка с точки зрения изъятого грунта. В связи с чем могло произойти вспучивание рулёжных дорожек. В конце июля Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с «Стройтрансгазом». Эта подрядная организация занималась реконструкцией перрона в аэропорту «Большое Савино». В ходе проверки выяснилось, что покрытия рулежной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.
Ремонт перрона должен завершиться в 2022 году.
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