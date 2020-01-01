Елена Синица Новый подрядчик для ремонта перрона пермского аэропорта до сих пор не выбран Ремонт предполагается завершить в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Росавиация пока не выбрала нового подрядчика для ремонта перрона пермского аэропорта. Об этом сообщил министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров на заседании комитета Заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению.

«Все знают, что со «Стройтрансгазом» договор расторгнут. Новый подрядчик Росавиацией до сих пор не выбран», — прокомментировал глава минстроя.

Напомним, ранее сообщалось, что при проектировании перрона была допущена ошибка с точки зрения изъятого грунта. В связи с чем могло произойти вспучивание рулёжных дорожек. В конце июля Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с «Стройтрансгазом». Эта подрядная организация занималась реконструкцией перрона в аэропорту «Большое Савино». В ходе проверки выяснилось, что покрытия рулежной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

Ремонт перрона должен завершиться в 2022 году.





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