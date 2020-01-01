Елена Синица Ремонт перрона пермского аэропорта завершат в 2022 году При его проектировании была допущена ошибка Поделиться Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ рассказал о ситуации с реконструкцией перрона пермского аэропорта. По его словам, при проектировании была допущена ошибка с точки зрения изъятого грунта. В связи с чем могло произойти вспучивание рулежных дорожек. Теперь арендатор аэропорта за свои счёт займется перепроектированием.

Как отметил Махонин, он надеется, что ремонт перрона завершится в 2022 году.

Как напоминает ВЕТТА, в конце июля Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с «Стройтрансгазом». Эта подрядная организация занималась реконструкцией перрона в аэропорту «Большое Савино». Ранее в ходе проверки выяснилось, что покрытия рулежной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

По этой причине была приостановлена работа телетрапов.

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