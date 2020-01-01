Елена Синица Самочувствие пострадавших в Пермском университете, перевезённых на лечение в Москву, улучшилось Только один пациент остаётся в состоянии средней степени тяжести Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из шести пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ, находящихся на лечении в московских клиниках, только один пациент остаётся в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом минздраве.

Самочувствие остальных оценивается как удовлетворительное. Из них трое переведены из лечебных медучреждений в реабилитационные.





Ранее в минздраве говорили о двух раненых в состоянии средней степени тяжести и двух проходящих реабилитацию после ранений.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали. Семь наиболее тяжёлораненых были перевезены в Москву на лечение. Один из пострадавших уже выписался из столичной клиники.

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