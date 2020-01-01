Новых мер поддержки бизнесу из-за ковидных выходных ждать не стоит Его деятельность не запрещена, а только ограничена Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дополнительных мер поддержки бизнесу в Пермском крае ждать не стоит. С введением выходных дней с 25 октября по 7 ноября работа предприятий ни в одной отрасли не запрещается. Об этом на брифинге заявила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян.

Поддержка предусмотрена только при закрытии бизнеса, а у нас он работает, отметила она.

Напомним, согласно указу губернатора Прикамья в связи со сложной эпидситуацией в регионе с 25 по 29 октября вводятся дополнительные выходные дни. С 30 октября по 7 ноября выходные введены указом президента по всей стране.

Добавим, что с 25 октября в Пермском крае начнут действовать новые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом. Среди них — запрет покупок в ТЦ и ТРК, посещения заведений общепита, культурных и спортивных мероприятий без предъявления QR-кодов для переболевших или о вакцинации от COVID-19.

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