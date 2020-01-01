В Пермском крае ужесточены ограничения из-за COVID-19 Отрицательный ПЦР-тест больше не даёт права для посещения общественных мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 октября в Пермском крае в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусом, вводятся новые ограничительные меры. Решение принято на заседании оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Самоизоляция

Во-первых, в Прикамье для не иммунизированных жителей в возрасте 65 лет и старше вводится режим строгой самоизоляции по месту проживания (пребывания). Эти лица не имеют права покидать дома за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, обращения за экстренной (неотложной) медпомощью, следования к месту проведения вакцинации против COVID-19. Разрешается также выходить в ближайший магазин или аптеку, допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера.

Вакцинированные пенсионеры освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

В кафе и торговые центры только с QR-кодом

В регионе расширяют перечень общественных мест, доступ в которые будет разрешён при предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

С 25 октября посещать заведения общепита (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.) можно только иммунизированным жителям. При этом в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

Расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых ранее был ввели фильтр безопасности в виде QR-кодов. Так, в список включены концертные клубы.

Фильтры безопасности в виде QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли, расположенных в ТЦ и ТК, ТРЦ и ТРК, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов более 400 кв. м. Исключение составляют организации, ведущие торговлю продовольственными товарами.

Ограничения для гостиниц и организаций в деловых и бизнес-центрах

Для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в том числе хостелов, вводится ограничение по заполняемости — не более 50% от номерного фонда. Данный норматив не распространяется на организации, в которых все работники иммунизированы или имеют справки о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Также в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе деловых и бизнес-центрах.

Эта мера распространяется на организации сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, ЖКХ, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации.

Вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.

ПЦР-тест больше не поможет

Как отметили в оперштабе, при введении новых ограничений результаты ПЦР-исследований на коронаввирус больше не являются документом, дающим право на посещение организаций и мероприятий.

Также отменяется возможность проходить с ними на спектакли, концерты, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введён ранее.

Подчеркивается, что посещение мероприятий в сфере культуры, спорта, а также мест массового пребывания людей, в которых уже действуют система QR-кодов, жители с результатами ПЦР-тестов не будут допускаться.

Указ о новых противокоронавирусных мероприятиях вступит в силу после его подписания.

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