Тимур Бекмансуров помещён в отряд для инвалидов пермского СИЗО Жалоб на самочувствие от обвиняемого не поступало Поделиться Поделиться Твитнуть

Арест Бекмансурова

ТК «Ветта»

Тимур Бекмасуров, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, помещён в отряд для инвалидов одного из пермских СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый в убийствах находится в отдельном от остальных заключенных помещении, жалоб на самочувствие от него не поступало.

Напомним, 13 октября Тимуру Бекмансурову предъявили обвинения, а 14 октября он был арестован сроком на два месяца — до 13 декабря 2021 года. Судья Дзержинского районного суда Андрей Щеклеин вынес решение об избрании меры пресечения в ходе выездного заседания в Пермской краевой клинической больнице, где обвиняемый проходил лечение.

20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.

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