Мария Сыропятова Мэрия Перми оценила две сотки в центре города почти в один миллион рублей ООО «Пермтурист» оспаривает сумму в суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельный участок в центре Перми площадью 238 кв.м оценён в 987 тыс. руб. Экспертиза стоимости была проведена по заказу городской администрации. Об этом сказано в определении Арбитражного суда, где идёт процесс об оспаривании собственником ООО «Пермтурист» стоимости выкупа в муниципальную собственность. Участок расположен возле гостиницы «Урал».

Согласно планам администрации Перми, за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение.

В определении суда сказано, что стороны решили отложить процесс для проведения переговоров по урегулированию спора за рамками судебного заседания.

Напомним, что в ходе начатых ранее похожих судебных разбирательств собственникам недвижимости удавалось добиться увеличения стоимости выкупа в среднем в два раза.

При этом, в марте 2021 года в мэрии Перми начали отрабатывать новую схему изъятия объектов в муниципальную собственность. В результате завершение процедур замедлилось.

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