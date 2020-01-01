Мария Сыропятова Мэрия Перми принудительно изымает земельные участки у гостиниц «Прикамье» и «Урал» Общая площадь – 3,1 тыс кв.м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми добивается изъятия в муниципальную собственность земельных участков рядом с гостиницами «Урал» и «Прикамье». Иски об изъятии поданы к собственникам: ООО «Пермтурист», АО «Отель-Прикамье», ООО «С-Сервис» и предпринимателю Наталье Мамаевой. Данные об этом есть в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Общая площадь изымаемых участков — 3,1 тыс кв.м, из которых 2,9 тыс кв.м расположены между зданием гостиницы «Прикамье» и Комсомольским проспектом, а 238 кв.м. прилегают к зданию гостиницы «Урал». Ни на одном из них не размещены здания или иные строения.

Согласно планам администрации Перми за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение.

По данным источников «Коммерсанта-Прикамье», в Арбитражном суде Пермского края из-за участка между гостиницей «Прикамье» и Комсомольским проспектом идёт спор по стоимости. Мэрия Перми оценила его в 12 млн руб., а собственники просят в восемь раз больше.

Напомним, что в рамках ранее начатых похожих судебных разбирательств собственникам недвижимости удавалось добиться увеличения стоимости выкупа в среднем в два раза.

При этом в марте 2021 года в мэрии Перми начали отрабатывать новую схему изъятия объектов в муниципальную собственность. В результате завершение процедуры замедлилось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.