Елена Синица В Прикамье направят дополнительные медицинские бригады для борьбы с COVID-19 Регион вошёл в шестёрку субъектов РФ с напряжённой эпидобстановкой Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 19 октября, состоялось заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. На нём министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Пермский край вошёл в шестёрку субъектов, где отмечается напряжённая эпидситуация.

«Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряжённую ситуацию, — это Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Ивановская область, Тюменская область и Республика Татарстан, — сказал Михаил Мурашко. — Ситуация требует дифференцированного подхода, в том числе с ограничительными мерами, поэтому мы и направили в ряд регионов дополнительные медицинские бригады, сегодня они там работают».

Напомним, что за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 600 новых случаев заражения коронавирусом.

В связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19 оперштаб Пермского края объявил о подготовке к введению в регионе дополнительных ограничительных мер.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на том же заседании предложила обратиться к президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни.

«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — добавила Голикова.

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