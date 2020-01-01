В Прикамье готовятся ввести самоизоляцию для жителей старше 65 лет Предложено разрешить посещение заведений общепита только при наличии QR-кода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19 оперштаб Пермского края начал подготовку к введению в регионе дополнительных ограничительных мер, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей края в возрасте 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию или не болевших коронавирусом в последние шести месяцев. Такая мера позволит людям из группы риска избежать контактов с носителями инфекции и не попасть в больницы.

Кроме того, предложено разрешить посещать заведения общепита только тем людям, у кого есть QR-код, подтверждающий перенесенный коронавирус в течение последних шести месяцев, или о вакцинации от COVID-19.

Также прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований.

В заключении заседания оперштаба губернатор Дмитрий Махонин поручил тщательно и всесторонне изучить вопросы, связанные с введением предложенных дополнительных мер, и подготовить их к внесению в указ.

«Мы всё ещё раз обсудим на очередном заседании, которое проведем на следующей неделе. Кроме того, региональному минсоцразвития необходимо усилить работу службы социальных участковых в части оказания помощи людям 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции, – доставку продуктов, лекарств и прочее. В этом вопросе также потребуется помощь волонтеров. Также нужно проработать возможность механизмов поддержки отраслей», – отметил губернатор.













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