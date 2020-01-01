Реанимационные палаты ковидных стационаров в Пермском крае заняты полностью
95% пациентов реанимации не привиты от коронавируса
Зампредседателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, на заседании оперштаба заявил об осложнении в регионе эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Минздрав делает всё, чтобы сохранять резерв коек под лечение коронавирусных больных, но удерживать его удаётся только за счёт дополнительного перепрофилирования, отметил чиновник.
На сегодня в крае развернуто 6 468 больничных мест, из которых занято 5 635. До конца октября планируется перепрофилировать еще 886 коек.
По словам Сергея Никифорова, реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжелые больные, заняты полностью.
«95% пациентов, которые находятся в этих палатах, не привиты от коронавируса. В целом в настоящее время из всех госпитализированных 99,3% – люди, не прошедшие вакцинацию. При этом 70% коек в стационарах занимают люди в возрасте старше 60 лет. Отдельно отмечу, что на амбулаторном лечении находятся порядка 23,5 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Но во время визитов врачей и контрольных мероприятий Роспотребнадзора и полиции 50% пациентов отсутствуют дома. То есть люди, которые знают, что они инфицированы коронавирусом, продолжают жить своей жизнью. Они ездят в транспорте, ходят по торговым центрам, осознанно подвергая опасности окружающих», – заключил Сергей Никифоров.
Зампредседателя правительства заметил, что по показателям заболеваемости Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.
«Впервые за много лет среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место – второе занял ковид. И преимущественно в числе умирающих - пациенты старшего поколения», – сказал Никифоров.
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