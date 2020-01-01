Реанимационные палаты ковидных стационаров в Пермском крае заняты полностью 95% пациентов реанимации не привиты от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров

Зампредседателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, на заседании оперштаба заявил об осложнении в регионе эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Минздрав делает всё, чтобы сохранять резерв коек под лечение коронавирусных больных, но удерживать его удаётся только за счёт дополнительного перепрофилирования, отметил чиновник.

На сегодня в крае развернуто 6 468 больничных мест, из которых занято 5 635. До конца октября планируется перепрофилировать еще 886 коек.

По словам Сергея Никифорова, реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжелые больные, заняты полностью.

«95% пациентов, которые находятся в этих палатах, не привиты от коронавируса. В целом в настоящее время из всех госпитализированных 99,3% – люди, не прошедшие вакцинацию. При этом 70% коек в стационарах занимают люди в возрасте старше 60 лет. Отдельно отмечу, что на амбулаторном лечении находятся порядка 23,5 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Но во время визитов врачей и контрольных мероприятий Роспотребнадзора и полиции 50% пациентов отсутствуют дома. То есть люди, которые знают, что они инфицированы коронавирусом, продолжают жить своей жизнью. Они ездят в транспорте, ходят по торговым центрам, осознанно подвергая опасности окружающих», – заключил Сергей Никифоров.

Зампредседателя правительства заметил, что по показателям заболеваемости Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

«Впервые за много лет среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место – второе занял ковид. И преимущественно в числе умирающих - пациенты старшего поколения», – сказал Никифоров.





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