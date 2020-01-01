За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 600 новых случаев COVID-19 Скончались 33 пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 600 новых случаев коронавируса, выздоровели 397 человек. Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье достигло 111 964.

На сегодняшний день в крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 4 593 человека, в тяжелом состоянии — 560 пациентов, из них 238 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки скончались 33 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции умерли уже 5 419 человек.

По состоянию на утро 19 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 822 202 человека. 655 351 житель завершил курс вакцинации двумя компонентами.





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