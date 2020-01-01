Мария Сыропятова На фудкорте МФЦ «Эспланада» откроются кафе Petruccio и Detroit pizza В планах начать работу с момента открытия нового торгового центра Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

Petruccio и Detroit pizza собираются открыться на фудкорте многофункционального центра «Эспланада». Об этом рассказал основатель сети кафе Petruccio Александр Нагаев. В планах начать работу с момента открытия нового торгового центра.

По словам Александра Нагаева, введение QR-кодов для кафе и ресторанов Перми не должно расстроить планы на открытие новых точек. При этом и в расположенном рядом ТЦ «Айсберг Modern» Petruccio продолжит работу.

«В «Айсберге» у нас ресторан, а в «Эспланаде» будут точки на фудкорте, — отмечает Александр Нагаев. — Аудитория у них — разная».

Напомним, сейчас в Перми работают семь кафе Petruccio и одно Detroit pizza. В августе 2021 года на фудкорте ТРК «Семья» рядом с давно работающим Petruccio открылась первая Detroit pizza.

Если в Petruccio готовят итальянский вариант пиццы, то в Detroit pizza — американский «с толстой коркой». Ещё одна особенность — в Detroit Pizza выпекают пиццу квадратной формы.

Открытие первой очереди многофункционального центра «Эспланада» ожидается к концу 2021 года. Он расположен в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. Компания-застройщик — ООО «Проспект-Пермь».

В конце прошлой недели на краевом оперштабе было объявлено о подготовке к введению новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Среди предложений и QR-коды для посетителей кафе и ресторанов. Представители отрасли уже отмечали, что это может существенно сократить число кафе и ресторанов в Перми.

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