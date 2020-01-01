Мария Сыропятова Закодировались В Пермском крае могут ввести QR-коды для общественных мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой оперштаб обсуждает вопрос о введении QR-кодов в качестве обязательного условия для посещения кафе и ресторанов, спортивных и культурных мероприятий, а также театров и музеев. Ситуация с коронавирусом усугубляется тем, что идёт сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Представители бизнеса говорят, что если и вводить коды, то везде. Начиная с общественного транспорта.

Тройной удар

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отмечают, что в регионе уже длительное время заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне. За неделю с 17 по 23 сентября в регионе выявлялось ежедневно от 448 до 461 случая заболевания. При этом умирало ежедневно от 25 до 29 человек. Неделей ранее были сопоставимые показатели. А недавно была выявлена тенденция к росту. «За семь дней выявлено столько же новых случаев, что и за прошедшую неделю, — отмечает глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. — Но это не говорит ни о чём хорошем. У нас растёт число ОРВИ, и оно на сегодня уже существенно выше, чем в аналогичный период прошлого года».

Дело в том, поясняет Костарев, что в сентябре «происходит образование новых коллективов»: дети приходят в школу, взрослые возвращаются из отпуска. И всё это может повлечь за собой рост заболеваемости как ОРВИ, так и COVID-19. При этом Костарев подчёркивает, что в регионе циркулирует дельта-штамм (B.1.617.2, вариант SARS-CoV-2), а «он отличается от других повышенной заразностью и очень быстро распространяется». По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, среди пациентов школьного возраста за прошедшую неделю выявлено более 500 новых инфицированных. При этом сейчас порядка 50—55% всех случаев COVID-19 фиксируется из-за контактов дома.

Кроме того, по данным регионального минздрава, за неделю число заболевших ОРВИ достигло 29 тыс. человек — это максимальный показатель за всю историю в крае, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также, по его словам, ожидается сезонный рост гриппа. «Поэтому нам необходимо обсудить эффективные меры, которые помогут контролировать ситуацию, чтобы сохранить здоровье людей», — говорит глава региона.

Крик о медпомощи

Медицинские организации сегодня серьёзно загружены, отметил вице-премьер Сергей Никифоров: «Если рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ не удастся затормозить, медработники не будут успевать оказывать помощь даже тем, кто остро в ней нуждается».

Не говоря уже о плановой помощи: она, по его словам, «накапливается» с прошлого года, и по некоторым направлениям очередь на госпитализацию составляет по несколько месяцев». А это риск ухудшения здоровья. «В нашем случае есть только два варианта развития событий. Либо рост заболеваемости будет продолжаться до тех пор, пока каждый житель региона не переболеет коронавирусом. Либо населению необходимо срочно привиться, и тогда рост заболеваемости будет не таким интенсивным».

Вместе с тем, по словам Никифорова, темпы вакцинации в последнее время в крае снизились. Он приводит в пример сферу услуг, то есть учреждения общественного питания и торговли, где привиты чуть более 20% сотрудников. «И это как раз те отрасли, представители которых ежедневно контактируют с десятками, а то и сотнями людей. Значит, они и сами подвергаются рискам заражения, а заболев, могут инфицировать десятки людей за смену», — считает он.

С открытым письмом вышли и главврачи медучреждений. В нём они выражают обеспокоенность тем, что в Прикамье с конца июня не удаётся стабилизировать ситуацию с коронавирусом, а пациенты с хроническими заболеваниями недополучают внимание со стороны медработников. В письме говорится, что текущий штамм обладает высокой заражаемостью и характеризуется более тяжёлым течением. Персонал больниц работает на пределе своих сил. А жители пренебрегают мерами собственной безопасности, регулярно посещая места с высокой концентрацией людей без средств индивидуальной защиты и без соблюдения дистанции. В связи с этим главврачи просят правительство региона принять меры по увеличению заинтересованности населения, особенно жителей старше 60 лет, в вакцинации. В том числе — рассмотреть возможность посещения различных мероприятий только привитыми или переболевшими коронавирусом в течение последних шести месяцев гражданами.

Код доступа

В качестве предложения по изменению ситуации на заседании прозвучало предложение о введении обязательного условия для посещения общественных мест в виде QR-кодов, подтверждающих наличие сертификатов о вакцинации или о перенесённом заболевании. Это позволит, по сообщению пресс-службы краевого правительства, снять запрет на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также ограничение по наполняемости зрительных залов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что обсуждаемые ограничения могут стимулировать жителей Прикамья вакцинироваться. Планируется, что вопрос введения данных мер будет обсуждаться на ближайшем заседании оперативного штаба. «Правительству и профильным ведомствам необходимо тщательно проработать с профессиональным и экспертным сообществом возможность введения таких ограничений. Не исключено, что мы будем вынуждены их установить, чтобы стабилизировать эпидемическую обстановку и вакцинировать больше жителей. Без этого в условиях пандемии невозможно сохранить здоровье и жизни людей», — подчеркнул глава региона.

Последствия

Представители бизнеса говорят, что не понимают связи между ограничениями на их бизнес и снижением числа заболевших. А последствия для них в случае введения QR-кодов будут весьма серьёзными. Они чреваты потерей клиентов и рентабельности.

Управляющий сети фитнес-клубов Energy Fitness Александр Шевченко надеется, что QR-коды для сферы услуг приняты не будут. «Думаю, что мера направлена на то, чтобы простимулировать общественность или какую-то её часть вакцинироваться, — отмечает Александр Шевченко. — Но думаю, что мера неэффективная. Потому что те, кто привились, и те, кто нет, всё равно будут пересекаться. Например, в общественном транспорте или продуктовых магазинах».

Ресторатор Вадим Яхнин (Les Marches, «Монтенегро», «Дунай», Mekong) отмечает, что ни к чему хорошему эта затея не приведёт. Это уже доказал опыт Москвы. Причём там эксперимент проводился в летнее время, когда были открыты летние кафе и веранды. И его быстро свернули из-за риска потери рабочих мест в отрасли, поскольку заполняемость заведений упала до 10—15%. «Люди активно заражаются в общественном транспорте, учреждениях образования, трудовых коллективах и семьях, — говорит Яхнин. — А ограничения на контакты в этих сферах вводить, по всей видимости, никто не собирается. Если введут QR-коды для вакцинированных, то пара месяцев — и многие рестораторы залезут в долги или закроются. Если вообще и имеет смысл вводить QR-коды для вакцинированных, то нужно вводить их везде».

Местом с самым массовым пребыванием людей остаётся общественный транспорт, соглашается вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова. Люди в автобусах едут, по её выражению, как селёдки в бочке без какой-либо возможности соблюдать дистанцию. «Мне страшно за практику принятия решений у нас, — говорит она. — Главное — закрыть и «не пущать». Тем отраслям, которые попадут под раздачу, придётся несладко. Для кого-то это будет последний гвоздь в крышку гроба. Тем более что не понятен потенциальный эффект для отрасли».

При этом она говорит, что не понимает людей, которые отказываются от вакцинирования. «История показывает, что более эффективного средства не существует, — говорит Гилязова. — На сегодняшний день медицина перегружена, нельзя в трёхлитровую банку вылить ведро воды. Никакая система это не выдержит, а все добровольные призывы не приносят результата. Но если закручиваются гайки, то должны быть созданы все условия для вакцинирования».

В целом возможное решение о введении QR-кодов является, по её мнению, компромиссным не для бизнеса или культурных учреждений, а для привитых потребителей. «Если я привился, то я могу продолжать жить своей жизнью», — комментирует Елена Гилязова.

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