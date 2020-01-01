Мария Сыропятова Туроператоры ожидают снижение цен на путёвки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх В ноябре появятся прямые чартерные рейсы на курорты Египта Поделиться Поделиться Твитнуть

Два федеральных туроператора собираются организовать прямые чартерные авиаперелёты из Перми на египетские курорты.

Источники «Нового компаньона» в турагентствах рассказали, что Pegas touristic планирует первый чартерный рейс из Перми в Хургаду 10 ноября, а в Шарм-эш-Шейх — 12 ноября. Перелёты выполнит авиакомпания «Северный ветер».

Anex tour собирается организовать чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх с 13 ноября. Авиакомпания — Azur air.

С началом чартерных авиаперелётов из Перми на египетские курорты в пермских турагентствах ожидают снижение цен на туры по этим направлениям.

Напомним, в конце августа стало известно о начале прямых регулярных авиаперелётов из Перми в Хургаду (Египет). Первый рейс был выполнен 11 сентября. Регулярные прямые авиаперелёты в Шарм-эш-Шейх были начаты с 3 октября. Их выполняет авиакомпания «Россия» при содействии туроператора «Библиоглобус».

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