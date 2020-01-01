Первый рейс из Перми в Хургаду выполнен почти со 100-процентной загрузкой Предыдущий перелёт состоялся почти шесть лет назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшую субботу, 11 сентября, авиакомпанией «Россия» в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус» выполнен первый рейс из Перми в Хургаду.

На побережье Красного моря отправились 187 пассажиров при максимальной загрузке 189 посадочных мест, сообщили в пресс-службе аэропорта.

До закрытия авиасообщения с курортами Египта последний рейс в Хургаду из Большого Савино был выполнен 16 ноября 2015 года.

Напомним, что в конце августа стало известно о начале прямых авиаперелётов из Перми в Хургаду (Египет). Тогда сообщалось о первом рейсе 10 сентября. Второй рейс из Перми был запланирован на 17 сентября.

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