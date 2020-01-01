Мария Сыропятова С 10 сентября открываются прямые авиаперелёты из Перми в Хургаду Цены на путёвки при этом выросли вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В сентябре авиакомпания «Россия» планирует запустить из Перми прямые авиаперелёты в Хургаду (Египет). Перевозки будут запущены по инициативе туроператора «Библиоглобус».

В авиакомпании «Россия» «Новому компаньону» подтвердили, что получили разрешение Росавиации на прямые полёты из Большого Савино в Шарм-эш-Шейх по четвергам, а также в Хургаду по пятницам. Полёты планируется осуществлять на самолётах Boeing-737.

По информации от пермских туроператоров, открыты продажи путёвок с прямым авиаперелётом из Перми в Хургаду на 10 и 17 сентября.

Участники рынка надеются, что полётная программа в дальнейшем будет продлена. Стоимость путёвок на одного человека составляет от 52 тыс. руб за неделю.

Как отмечают представители турагентств, путёвки в Хургаду при прямом перелёте предлагаются по цене вдове большей, чем при поездке через Каир.

Напомним, что авиасообщение с египетскими курортами в России возобновилось 9 августа.

Росавиация одобрила заявки четырёх авиакомпаний на осуществление международных пассажирских перевозок из аэропорта Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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