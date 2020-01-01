Авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа Такое решение принял федеральный штаб по борьбе с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С 9 августа в расписании столичных аэропортов появятся рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Частота перелётов на популярные египетские курорты — пять раз в неделю на каждом направлении. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Решение о дальнейшем увеличении числа рейсов на курорты Египта примут после визита российской делегации в эту страну для оценки эпидобстановки.

Также оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Бахрейном, Доминиканской Республикой и Молдовой.

Ранее пермские эксперты туристической отрасли высказывали мнение о том, что прямые рейсы из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх появятся в расписании Большого Савино не ранее сентября 2021 года.

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