С 3 октября возобновляются прямые перелёты из Перми в египетский Шарм-эш-Шейх Рейсы на самолётах «Боинг — 737» будет выполнять авиакомпания «Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании пермского аэропорта появился прямой рейс из Перми в Шарм-эш-Шейх (Египет). Как и предполагал «Новый компаньон», первый вылет назначен на 3 октября.

Отправление рейса — в 9:05 местного времени. Время в пути составит пять часов. Рейс на самолёте «Боинг — 737» выполнит авиакомпания «Россия». Продажу путёвок на курорт ведёт туроператор «Библиоглобус».

Как сообщили изданию в турагентствах, предполагается, что в октябре рейсы в Шарм-эш-Шейх будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. С ноября их частота увеличится до двух в неделю, с вылетом по вторникам и пятницам.

Напомним, 11 сентября начались прямые авиаперелёты из Перми в Хургаду (Египет).

Авиасообщение России с курортами Египта после шестилетнего перерыва возобновилось с 9 августа 2021 года.

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