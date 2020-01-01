Мария Сыропятова Стала известна дата первого прямого рейса из Перми в египетский Шарм-эш-Шейх По данным пермских турагентств, перелёт может состояться 3 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прямым рейсом из Перми на египетский курорт Шарм-эш-Шейх можно будет улететь с 3 октября. Путёвки с такой опцией, по информации пермских турагентств, начал продавать туроператор «Библиоглобус».

Перелёты будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Напомним, что в конце августа стало известно о начале прямых авиаперелётов из Перми в Хургаду (Египет) с первым рейсом 10 сентября. Второй рейс из Перми запланирован на 17 сентября.

В авиакомпании «Россия» «Новому компаньону» тогда подтвердили, что получили разрешение Росавиации на прямые полёты из Большого Савино в Шарм-эш-Шейх по четвергам, а также в Хургаду по пятницам. Полёты планируется осуществлять на самолётах Boeing-737.

Стоимость путёвок в Хургаду в день начала продаж составляла от 52 тыс. руб. (недельный тур на человека). Сейчас, по сообщению турагентств, минимальная цена снижена до 39 тыс. руб.

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