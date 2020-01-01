Елена Синица Стрелявшего в Сарсинской школе не привлекут к уголовной ответственности Однако его могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в п. Сарс

Ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка городского типа Сарс, не привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший в школе ученик не будет привлечён к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14», — сказал собеседник ТАСС.

Он также добавил, что, согласно закону, несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник открыл стрельбу из «Сайги». Стрелка обезвредила директор школы.

Также сообщается, что в результате стрельбы пострадал один из учащихся.

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