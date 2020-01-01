Мария Сыропятова В Перми из-за правил размещения киосков на придомовых территориях вновь начались судебные тяжбы Представители ТСЖ и владельцы киосков подали новый иск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский краевой суд подан иск об оспаривании положений краевого законодательства о размещении нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

Эти нормы были приняты в марте 2021 года. Тогда, помимо новых штрафов за установку незаконных киосков и павильонов, в краевое законодательство были введены понятия «придомовой территории» и её паспорта благоустройства.

По словам директора газеты «Эфир» и представителя истцов в суде Дмитрия Оксюты, также в иске идёт речь и об оспаривании формы паспорта благоустройства, принятой постановлением краевого правительства №443-п. В ней содержатся графы для отметок о соответствии или несоответствии нормативным требованиям основных объектов и элементов благоустройства, а также пункт о заключении должностного лица муниципалитета о «выполнении (невыполнении) условий размещения дополнительных элементов благоустройства».

Иск подан предпринимателями и представителями ТСЖ. Ответчики — Законодательное собрание Пермского края, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и региональное правительство.

«Мы направили запросы в разные краевые органы власти и получили очень разные, в том числе противоречащие друг другу ответы о порядке оформления паспортов благоустройства, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Оксюта. — Это свидетельствует о неопределённости содержания новых положений краевого законодательства, что само по себе является основанием для их отмены».

Напомним, судебные тяжбы вокруг размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях в Перми тянутся с 2018 года. Верховный суд России однажды уже отменил похожие нормы краевого закона. А положения городских правил благоустройства Перми с полным запретом на размещение НТО на придомовых территориях дважды оспаривались в судах. В декабре 2019 года по этому поводу высказался Конституционный суд России, мнения по решению которого сильно разделились. Обе стороны — и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали решение своей победой. В апреле 2021 года Конституционный суд России признал, что муниципалитеты не наделены полномочиями устанавливать полный запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.