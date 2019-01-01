Мария Сыропятова Решение Пермского краевого суда об отмене запрета на размещение киосков на придомовых территориях вступило в силу Поделиться Поделиться Твитнуть

Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде поддержал решение Пермского краевого суда о признании недействующими отдельных пунктов правил благоустройства Перми. Напомним, что в марте Пермский краевой суд признал недействующими отдельные пункты Правил благоустройства Перми о запрете на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Ответчиком на процессе значилась Пермская городская дума. Этим же решением были признаны недействующими пункты о признании НТО элементами благоустройства, а также о размещении НТО на тротуарах.

Оспариваемый в суде пункт был введён в Правила благоустройства в марте 2018 года. Предприниматели и представители ТСЖ почти сразу попытались его оспорить: Пермский краевой суд тогда поддержал их требования, в Верховный суд России встал на сторону гордумы.

Сегодня, 28 июля, в законную силу вступило решение по аналогичному иску, поданному группой предпринимателей в сентябре 2019 года. Его предмет был схож с тем, что уже рассматривался в процессе 2018 года. Однако формально предприниматели имели право его подать, поскольку были приняты новые Правила благоустройства. В декабре 2019 года было выпущено определение Конституционного суда России, мнения по поводу которого сильно разделились. Обе стороны: и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали решение своей победой.

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