Мария Сыропятова Краевой суд отменил запрет на размещение киосков на придомовых территориях Предприниматели ожидают, что власти обжалуют решение Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня Пермский краевой суд признал недействующими отдельные пункты Правил благоустройства Перми, касающиеся запрета на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. Ответчиком на процессе значилась Пермская городская дума. Этим же решением Пермский краевой суд также признал недействующими пункты о признании НТО элементами благоустройства, о размещении НТО на тротуарах.

При этом, согласно решению судьи Романа Буланкова, пункты городских Правил благоустройства признаны «недействующими с момента вступления решения суда в законную силу». Это значит, что пока городские Правила благоустройства продолжают действовать в прежней редакции.

Напомним, что оспариваемый в суде пункт был введён в Правила благоустройства в марте 2018 года. Предприниматели и представители ТСЖ почти сразу попытались его оспорить: Пермский краевой суд тогда поддержал их требования, в Верховный суд России встал на сторону гордумы.

Сегодня решение было принято по аналогичному иску, поданному группой предпринимателей в сентябре 2019 года. Его предмет был схож с тем, что уже рассматривался в процессе 2018 года. Однако формально предприниматели имели право его подать, поскольку были приняты новые Правила благоустройства. В декабре 2019 года было выпущено определение Конституционного суда России, мнения по поводу которого сильно разделились. Обе стороны: и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали его своей победой.

Предприниматели считают, что сегодня Пермский краевой суд их также поддержал. Это несмотря на то, что в формулировке решения суда значится «исковые требования удовлетворить частично».

Дмитрий Оксюта, представитель истцов, директор газеты «Эфир»:

— Суд в своём решении удовлетворил все требования истцов, кроме одного. В этом пункте устанавливается определение термина «некапитальные строения, сооружения». При состоявшемся удовлетворении судом остальной части требований истцов этот пункт, рассматриваемый в отдельности, сам по себе не нарушает права и законные интересы истцов.

Предприниматели говорят, что в законную силу решение суда вступит, скорее всего, не ранее июля 2020 года. Сторона истцов ожидает, что ответчик, скорее всего, подаст апелляционную жалобу, и только после этого сегодняшнее решение суда может вступить в законную силу.

Однако компромисс между бизнесом и городскими властями может быть найден ранее. Переговоры об изменениях в городские Правила благоустройства продолжаются в рамках рабочей группы по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анатолии Маховикове.

Екатерина Безгодова, руководитель ассоциации «За защиту НТО»:

— Сейчас ждём предложений от администрации Перми по проекту изменений городских Правил благоустройства. Надеемся на то, что после их принятия не будет необходимости встречаться в судах.