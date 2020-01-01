Мария Сыропятова Ларёк по паспорту В Пермском крае формируются новые процедуры, по которым будут размещаться НТО на придомовых территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Решение Конституционного суда России поставило точку в споре пермских предпринимателей и мэрии Перми. Постановлением суда исключены полные запреты на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. При этом закреплены права муниципалитетов регулировать внешний вид киосков и павильонов, их удалённость от зданий и сооружений, а также сочетание с иными элементами благоустройства. С этим теперь согласны и предприниматели, и представители городских властей.

Сейчас в Пермском крае формируются новые процедуры, по которым будут размещаться НТО на придомовых территориях. Поправки в краевое законодательство уже внесены. Как пояснили в краевом минпромторге, разрабатывается форма паспорта благоустройства придомовой территории (без него невозможно будет разместить павильон, киоск, палатку или вендинговый аппарат на частной земле). Затем изменения будут внесены в местные правила благоустройства муниципалитетов, а также в каждой территории должен быть разработан «порядок уведомления о разработке паспорта благоустройства придомовой территории и порядок учёта данных паспортов».

Новый порядок

В краевом минпромторге уверены, что для размещения НТО на придомовой территории нужно будет разработать и передать в мэрию паспорт благоустройства придомовой территории (предварительно получив согласие собственников квартир в доме). Эту же трактовку дают новым нормам и в прокуратуре Пермского края: новые положения краевого законодательства в отношении НТО «не предусматривают процедуру согласования паспортов с органами местного самоуправления».

Но пока ни на региональном, ни на муниципальном уровне в Пермском крае подзаконные акты, регулирующие эти вопросы, не приняты. Однако администрации районов Перми уже рассылают в ТСЖ информацию о штрафах за неправильную установку нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Правда, без указания на то, что новые штрафные санкции начнут применять с 1 октября 2021 года.

«Ожидаем, что в ближайшее время муниципалитеты и правительство края примут соответствующие правовые акты для того, чтобы предприниматели, выступающие разработчиками паспорта благоустройства, смогли пройти всю правовую процедуру для законного размещения НТО на придомовой территории, — отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов. — Необходимо учесть, что в отношении объектов, которые были построены, реконструированы или изменены до введения в действие закона, данные положения также применяются».

Внешний облик

Согласно постановлению Конституционного суда России собственники, не нарушая прав других, вправе предоставлять принадлежащий им земельный участок для размещения НТО. По мнению Павла Новосёлова, в муниципалитетах не смогут установить дополнительные требования и ограничения по сравнению с федеральным и региональным законодательством.

По мнению юриста и представителя владельцев НТО в суде Дмитрия Оксюты, диапазон полномочий муниципалитета в отношении нестационарных торговых объектов достаточно узкий.

«Устанавливать те или иные требования относительно НТО на частных территориях органы местного самоуправления могут только при наличии обоснования и с учётом интересов владельцев таких земель, — считает Дмитрий Оксюта. — При этом обоснования такого рода нормативных требований муниципальных властей должны быть связаны исключительно с обеспечением комфортности проживания горожан. Ключевым критерием регулирования в городских правилах благоустройства по части НТО должны стать требования к внешнему виду».

Дмитрий Оксюта уверен, что число киосков и павильонов в Перми после исполнения всех требований по внешнему виду НТО неизбежно сократится, поскольку не все предприниматели смогут позволить себе затраты на модернизацию старых или установку новых НТО по новым требованиям. По его мнению, к тем, кто не приведёт свои киоски в соответствие с требованиями по внешнему облику, скорее всего, будут применены штрафные санкции.

Действующие правила благоустройства Перми уже содержат требования к внешнему виду павильонов, киосков и других видов НТО: они применимы как на частных, так и на муниципальных землях (в приложении к правилам благоустройства также есть и типовые проекты). Можно разработать внешний облик нестационарного торгового объекта и по индивидуальному проекту. Для этого нужно утвердить в мэрии Перми колерный паспорт, а запланированные размеры не должны превышать утверждённый правилами благоустройства соответствующий тип НТО на 10%. По данным «Нового компаньона», в мэрии Перми не планируют менять требования или типовые проекты для нестационарных торговых объектов.

Пересмотр старых дел

В постановлении Конституционного суда России чётко прописывается, что жалобы, в том числе и пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой, Алексея Хадеева и ТСЖ «Мирный» (жалобы были поданы также из Калининграда и Ярославля), подлежат пересмотру. Остаётся вопрос — смогут ли другие предприниматели, опираясь на это постановления, добиваться отмены штрафов.

«По общим правилам есть право требовать пересмотра судебного акта, основанного на неконституционном законе, — отмечает Павел Новосёлов. — Данным постановлением КС РФ оспариваемые нормы признаны не противоречащими Конституции РФ». Поэтому, по мнению Павла Новосёлова, пересмотру подлежат только решения судов по делам предпринимателей и ТСЖ, подавших жалобы в Конституционный суд России.

По словам Дмитрия Оксюты, недавно вынесенное постановление Конституционного суда делает возможным пересмотр дела о старых пермских правилах благоустройства в Верховном суде России. «Поскольку ранее штрафы за размещение НТО назначались по старой редакции пермских правил благоустройства, то в случае пересмотра этого судебного дела более полутора десятков истцов по этому делу смогут требовать отмены этих штрафов», — отмечает Дмитрий Оксюта.

По мнению председателя Пермского регионального отделения Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса Екатерины Безгодовой, многие предприниматели и ТСЖ будут пытаться оспорить на этом основании назначенные им штрафы.

«Сейчас у нас более 50 запросов от предпринимателей и ТСЖ об оспаривании штрафов за установку НТО на придомовых территориях, — отмечает Екатерина Безгодова. — Для того чтобы оспорить их в судах по новым основаниям, нужно, как минимум, добиться соответствующего решения в Верховном суде России. После чего многие вновь пойдут в суды».

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