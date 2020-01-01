Мария Сыропятова Запрет размещать киоски на придомовых территориях признан неконституционным Предпринимателей Перми, Ярославля и Калининграда поддержал КС России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 19 апреля Конституционный суд (КС) России признал, что муниципалитеты не наделены полномочиями устанавливать полные запреты на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях.

Постановление об этом было принято уже по второй жалобе пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой, Алексея Хадеева. Одновременно были рассмотрены и похожие жалобы предпринимателей из Ярославля и Калининграда.

Согласно решению Конституционного суда России муниципальные правила благоустройства не должны содержать полного запрета на размещение НТО на придомовых территориях. При этом муниципалитеты вправе устанавливать требования к нестационарным торговым объектам и их размещению в рамках федерального законодательства, а также устанавливать «требования к удаленности нестационарных торговых объектов от зданий и сооружений, к сочетанию нестационарных торговых объектов с иными элементами благоустройства, к внешнему облику и техническим (конструктивным) особенностям нестационарных торговых объектов и тому подобные требования».

Кроме того, согласно решению Конституционного суда, собственники должны быть согласны на размещение нестационарных торговых объектов.

Напомним, первая жалоба пермских предпринимателей была рассмотрена КС России в декабре 2019 года, в результате мнения по поводу этого решения разделились. Обе стороны — и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали решение своей победой.

В конце 2020 года из городских правил благоустройства Перми был исключён полный запрет на размещение НТО на придомовых территориях. Этот запрет в 2018-2020 годах дважды оспаривался судах. При этом, дважды Пермский краевой суд поддерживал требования предпринимателей, а Верховный суд России вставал на сторону городских властей.

В марте 2021 года Законодательное Собрание Пермского края приняло поправки в краевое законодательство, согласно которым были введены понятия «придомовой территории» и её паспорта благоустройства. При этом было указано, что форма и порядок учёта паспорта благоустройства придомовой территории будут установлены отдельными краевыми документами. При этом разрабатывать паспорт благоустройства территории будет необходимо только в случае, если жители решат устанавливать киоск или павильон — при мелких улучшениях элементов благоустройства штрафы выписываться не будут.

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