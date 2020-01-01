Елена Синица
У застройщика дома на ул.Горького,86 могут отозвать разрешение на строительство
Мэрия готовит обращение в минстрой о нарушениях девелопера
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Администрация Перми планирует сообщить в краевой минстрой о возможных нарушениях, допущенных девелопером ООО СЗ «М. Горького, 86». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в мэрии готовят соответствующее письмо в профильное министерство.
Суть возможных нарушений собеседник не назвал, но пояснил, что «теоретически они могут привести к отзыву разрешения на строительство».
Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию со строительством дома.
По словам главы региона, в ходе кадровых перестановок в администрации Перми застройщик получил разрешение на увеличение этажности объекта. Вместе с тем региональное министерство выдало предписание, запрещающее строительство.
Также сообщалось, что застройщик возводит жилой дом большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места.
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