Елена Синица

У застройщика дома на ул.Горького,86 могут отозвать разрешение на строительство

Мэрия готовит обращение в минстрой о нарушениях девелопера

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горького 86

Горького 86
  Константин Долгановский

Администрация Перми планирует сообщить в краевой минстрой о возможных нарушениях, допущенных девелопером ООО СЗ «М. Горького, 86». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в мэрии готовят соответствующее письмо в профильное министерство.

Суть возможных нарушений собеседник не назвал, но пояснил, что «теоретически они могут привести к отзыву разрешения на строительство».

Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию со строительством дома.

По словам главы региона, в ходе кадровых перестановок в администрации Перми застройщик получил разрешение на увеличение этажности объекта. Вместе с тем региональное министерство выдало предписание, запрещающее строительство.

Также сообщалось, что застройщик возводит жилой дом большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места.

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