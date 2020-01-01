Мария Сыропятова На Тихом Компросе здания подсветят за 63 млн руб. Объявлен повторный аукцион на наружную подсветку зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подсветка семи зданий на Комсомольском проспекте в Перми может обойтись городскому бюджету в 63,2 млн руб. Аукцион на оснащение архитектурной подсветкой фасадов объявлен на портале госзакупок.

В перечень объектов вошли жилые дома №73, №76, №82, №83, №84, №90, №92. Подрядчик должен смонтировать кабели, щиты, а также металлические конструкции и осветительное оборудование.

Также подрядчиком должно быть разработано не менее 13 сценариев для праздников. Среди них Новый год, День Победы, Международный женский день, День знаний и День народного единства.

Все работы должны быть проведены в соответствие с рабочей документацией, разработанной ООО «СТК МТ Электро». Сроки выполнения работ — до 15 октября 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября 2021 года.

Напомним, что первый аукцион на установку архитектурной подсветки на тех же зданиях был объявлен и отменён летом 2021 года. Максимальная начальная стоимость работ составляла 61,6 млн руб.

Всего на архитектурную подсветку в центре Перми до 2023 года планируется потратить 1,2 млрд руб. Работы будут идти за счёт софинансирования краевого и городского бюджетов.

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