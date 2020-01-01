Елена Синица Аукцион по оснащению архитектурной подсветкой зданий на Компросе отменён Работы оценивались в 61,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми отменили аукцион по монтажу архитектурной подсветки на семи домах Комсомольского проспекта. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию предполагалось оснащение архитектурной подсветкой фасадов домов на Комсомольском проспекте, 73, 76, 82, 83, 84, 90, 92.

Работы оценивались в 61,6 млн руб.

Напомним, всего на архитектурную подсветку в центре Перми до 2023 года планируется потратить 1,2 млрд руб. Работы будут идти за счёт софинансирования краевого и городского бюджетов.

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