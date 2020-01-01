Мария Сыропятова За месяц овощи борщевого набора в Прикамье подешевели Выросли в цене огурцы, помидоры и яйца Поделиться Поделиться Твитнуть

За сентябрь в Пермском крае существенно подорожали огурцы (+31,92%), помидоры (+28,12%) и чеснок (+8,16%). Овощи борщевого набора, наоборот, подешевели: капуста (-8,03%), лук (-3,02%), свёкла (-27,65%), морковь (-19,03%). Эти данные приводит Пермьстат.

Среди фруктов за месяц поднялись в цене апельсины (+14,21%), лимоны (+11,1%) и бананы (+7,83%). При этом виноград подешевел на 17,21%.

Эксперты традиционно объясняют изменение цен на овощи и фрукты в конце лета и начале осени сезонным фактором: во время сбора урожая стоимость продуктов падает. Однако есть и долговременные факторы, которые системно работают на повышение цен.

Среди других продуктов питания в сентябре в Пермском крае заметно подорожали яйца (+7,62%), маргарин (+3,65%) и шоколад (+5,43%).

В среднем стоимость гамбургера за месяц выросла на 2,91%, а стаканчика кофе — на 7,5%.

Среди транспортных средств выросли в цене велосипеды: для взрослых — на 4,7%, а для детей дошкольного возраста — на 3,88%.

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