Мария Сыропятова Эксперты рассказали, почему прежние цены на «борщевой набор» уже не вернутся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Набор овощей для борща за год в Пермском крае существенно вырос в цене. Об этом говорят данные Пермьстата за первое полугодие 2021 года. В среднем в регионе один килограмм картофеля стоил в июне 2021 года 66 руб.82 коп., что на три четверти (+75%) больше, чем в июне 2020 года. За килограмм моркови пермяки в июне 2021 года отдавали в среднем 89 руб. 76 коп., что в два с лишним раза (+130%) больше, чем в июне 2020 года. Килограмм свёклы в цене также вырос более чем в два раза (+127%), к июню 2021 года за него в среднем в Пермском крае просили 84 руб. 93 коп. В федеральном Минэке считают, что рост цен на так называемый «борщевой набор» связан с низкой урожайностью этих овощей в 2020 году. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется в августе 2021 года.

Эксперты говорят, что сезонный рост цен нормален для первого полугодия, но есть и системные факторы, которые ведут к удорожанию характерных для Урала овощей.

«Для периода перед сбором урожая характерен подъём цен на овощи, — отмечает директор Пермского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Иван Огородов. — Предыдущий урожай заканчивается, а новый пока не начали массово убирать. Цены растут на продукты и перед Новым годом, и перед майскими праздниками. Сразу после сбора урожая, наоборот, будет снижение цен. Но также есть и системные факторы повышения цен на овощи. Во-первых, это рост себестоимости продукции — за последние годы существенно увеличилась стоимость удобрений, семян, запчастей и топлива для техники. Во-вторых, снижается конкуренция в торговле. Федеральные сети поглощают региональные, вытесняют мелкую розницу, в том числе и ярмарки. Есть примеры, когда наценка торговых сетей в два раза выше отпускных цен аграриев. Ну и третий фактор — погода. От объёма сбора урожая цены зависят напрямую. И не только в крае, но и в регионах, откуда привозят часть овощей и фруктов».

На этой неделе о необходимости удвоения числа сезонных ярмарок заявила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. Причина — в «сдерживании цен на продукты питания».

«Чтобы обеспечить необходимую физическую доступность овощей борщевого набора — томатов и огурцов, ранних овощей, которые сегодня в ряде субъектов Российской Федерации собираются, — нам необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, для реализации овощей борщевого набора», — приводит слова вице-премьера на совещании РИА Новости.

Прогноз

Аграрии говорят, рост цен относительно прошлого года только продолжится. По мнению директора предприятия, специализирующегося на производстве картофеля, ООО «Овен» (Суксунский район) Владимира Тихомирова, причины могут быть в росте себестоимости на 20–30%.

«В этом году рост курса доллара по отношению к рублю продолжился, — отмечает Владимир Тихомиров. — Техника для картофелеводства вся импортная, цены на запчасти выросли от 20% до 30%. Кроме того, идёт удорожание отечественных удобрений на 30%. Топливо постоянно растёт в цене. Если в 2020 году сдавали картофель по 7 руб. за килограмм, то в этом году отпускные цены уже будут от 8 руб.».

При этом урожай ожидается, по мнению Владимира Тихомирова, примерно на уровне не слишком удачного для овощеводов прошлого года.

Эксперты признают, что в сельском хозяйстве Пермского края есть все возможности для наращивания производства и предпринимательской инициативы.

«Далеко не все ниши производства пищевых продуктов в Прикамье заполнены, — отмечает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — На полках наших супермаркетов встречаются и израильская морковка, и китайский чеснок, и цветная капуста из Турции. У каждого продукта есть своя специфика: морковь тяжело хранить, для капусты важен выбор сорта. Регион может себя полностью обеспечивать и свёклой, и репчатым луком. Важно знать, как выращивать, как хранить, как упаковывать и продавать каждый продукт. Тонкостей много, для успеха дела важно учитывать их все. В последние годы начали появляться малые предприятия по производству сыров, сладостей, значительно растёт ассортимент продукции из мёда. Однако до сих пор пустых или полупустых ниш достаточно много».

В краевом минсельхозпроде отмечают, что производители овощей и картофеля могут претендовать на самые разные виды господдержки: возмещение затрат на приобретение семян, субсидии на повышение плодородия почв или «погектаровку».

С 2020 года для производителей картофеля и овощей появилась возможность возмещения затрат на закупку сельхозтехники иностранного производства, а также получение субсидий на создание картофелехранилищ (до 40% прямых понесённых аграриями затрат).

В 2021 году по программе закупки техники 22 сельхозпредприятиям, в том числе производителям картофеля и овощей, в Пермском крае будет выдано субсидий на приобретение тракторов и комбайнов на сумму в 86,3 млн руб.

Что делать?

Если у пермяка нет своей дачи или огорода, то эксперты рекомендуют быть как можно ближе к сельским труженикам.

«Во-первых, можно найти варианты покупки овощей напрямую от производителей, в том числе используя и возможности сезонных ярмарок, — отмечает Иван Огородов. — Таким образом можно избежать существенной переплаты из-за наценки. Во-вторых, если есть возможность хранить овощи, то лучше закупать их сразу после сбора урожая. Именно в этот период стоимость продуктов у сельхозпроизводителей минимальна. С весны прошлого года наблюдается и рост интереса населения к личному подсобному хозяйству, садам и огородам».





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