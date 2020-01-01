Мария Сыропятова Реконструкцией моста через Мулянку займётся компания из Казани Заявка победителя была единственной, признанной соответствующей требованиям торгов Поделиться Поделиться Твитнуть

мост через Мулянку

Константин Долгановский

Победителем торгов на ремонт моста через Мулянку объявлено ООО «А.Элит-групп». Протокол об этом выложен на портале госзакупок.

Контракт должен быть заключён на 169,6 млн руб. при минимальном снижении от начальной стоимости в 0,01%.

Заявка ООО «А.Элит-групп» из Казани стала единственной, которая была признана комиссией, соответствующей требованиям открытого конкурса.

Второму участнику конкурса, также из Татарстана — ООО «Б.К.С.» было отказано в рассмотрении заявки. Причина — отсутствие копий необходимых документов.

Напомним, что закупка на ремонт моста через Мулянку на автомобильной трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» была объявлена в сентябре 2021 года. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».

В перечне работ по капитальному ремонту значатся демонтаж непригодных конструкций моста, ремонт крайних и промежуточных опор, замена дорожного полотна, а также барьерных и перильных ограждений. Ширину моста требуется увеличить на 5,5 метра, а габарит проезжей части — примерно на 2 метра. На мосту также должно появиться освещение. Сроки окончания ремонтных работ — 15 ноября 2022 года.

Ещё до завершения срока подачи заявок поступила жалоба в УФАС по Пермскому краю от пермской компании ООО «Строй-Проект». Среди доводов ООО «Строй-Проект» указывало, что заказчик объединил в закупке работы по составлению рабочей (проектной) документации и строительно-монтажные работы. То есть рабочая документация является частью раздела, входящего в проектную документацию, что противоречит правилам проектной подготовки строительства, утверждённым Минстроем РФ.

УФАС по Пермскому краю отказало заявителям в удовлетворении требований. В антимонопольном ведомстве отметили, что заказчик «правомерно объединил в объект одной закупки выполнение работ по разработке рабочей документации и капитальный ремонт объекта». В решении УФАС по Пермскому краю ссылаются на постановление Правительства России и разъяснения федерального антимонопольного ведомства.

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