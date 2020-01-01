Мария Сыропятова
Реконструкцией моста через Мулянку займётся компания из Казани
Заявка победителя была единственной, признанной соответствующей требованиям торгов
Победителем торгов на ремонт моста через Мулянку объявлено ООО «А.Элит-групп». Протокол об этом выложен на портале госзакупок.
Контракт должен быть заключён на 169,6 млн руб. при минимальном снижении от начальной стоимости в 0,01%.
Заявка ООО «А.Элит-групп» из Казани стала единственной, которая была признана комиссией, соответствующей требованиям открытого конкурса.
Второму участнику конкурса, также из Татарстана — ООО «Б.К.С.» было отказано в рассмотрении заявки. Причина — отсутствие копий необходимых документов.
Напомним, что закупка на ремонт моста через Мулянку на автомобильной трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» была объявлена в сентябре 2021 года. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».
В перечне работ по капитальному ремонту значатся демонтаж непригодных конструкций моста, ремонт крайних и промежуточных опор, замена дорожного полотна, а также барьерных и перильных ограждений. Ширину моста требуется увеличить на 5,5 метра, а габарит проезжей части — примерно на 2 метра. На мосту также должно появиться освещение. Сроки окончания ремонтных работ — 15 ноября 2022 года.
Ещё до завершения срока подачи заявок поступила жалоба в УФАС по Пермскому краю от пермской компании ООО «Строй-Проект». Среди доводов ООО «Строй-Проект» указывало, что заказчик объединил в закупке работы по составлению рабочей (проектной) документации и строительно-монтажные работы. То есть рабочая документация является частью раздела, входящего в проектную документацию, что противоречит правилам проектной подготовки строительства, утверждённым Минстроем РФ.
УФАС по Пермскому краю отказало заявителям в удовлетворении требований. В антимонопольном ведомстве отметили, что заказчик «правомерно объединил в объект одной закупки выполнение работ по разработке рабочей документации и капитальный ремонт объекта». В решении УФАС по Пермскому краю ссылаются на постановление Правительства России и разъяснения федерального антимонопольного ведомства.
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