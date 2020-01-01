Анна Брюханова Мост на реке Мулянке отремонтируют за счёт средств федерального бюджета Стоимость договора оценена в 170 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

мост через Мулянку

Константин Долгановский

В Перми разыгрывают 170 млн руб. на ремонт моста через реку Мулянку на автомобильной трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург». Информация об этом опубликована на портале госуслуг.

Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства». Финансирование работ пройдёт за счёт средств государственного бюджета. Заявки на участие принимаются до 14:00 4 октября 2022 года.

В перечне работ по капитальному ремонту значится демонтаж непригодных конструкций моста, ремонт крайних и промежуточных опор, замена дорожного полотна, а также барьерных и перильных ограждений. Ширину моста увеличат на 5,5 м, а габарит проезжей части примерно на 2 метра. На мосту также появится освещение.

Сроки окончания ремонтных работ — 15 ноября 2022 года.

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