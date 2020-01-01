Анна Брюханова Определение поставщика на ремонт моста через Мулянку приостановлено по жалобе Заявитель указывает на административное правонарушение Поделиться Поделиться Твитнуть

мост через Мулянку

Константин Долгановский

ООО «Строй Проект» подало жалобу в антимонопольное ведомство Пермского края на действия заказчика при размещении закупки на капитальный ремонт моста через р. Мулянку по автомобильной трассе Пермь – Екатеринбург.

Заявитель считает, что ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» федерального дорожного агентства нарушило два федеральных закона. Это может привести к ограничению конкуренции, считает заявитель.

Среди доводов ООО «Строй Проект» указывает, что заказчик объединил в закупке работы по составлению рабочей (проектной) документации и строительно-монтажные работы. Заявитель указывает, что Управление федеральных дорог «Прикамье» неверно определил разделы проектной документации, нарушив тем самым соответствующее постановление Правительства РФ. То есть рабочая документация является частью раздела, входящего в проектную документацию. Также, по мнению ООО «Строй Проект», это противоречит правилам проектной подготовки строительства, утверждённым Минстроем РФ.

В требованиях заявитель просит приостановить процесс подачи заявок, выдать организатору предписание, внести изменения в конкурсную документацию и рассмотреть возможность вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, что на ремонт моста через р. Мулянку из федерального бюджета выделили 170 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик заменит повреждённые конструкции, увеличит ширину моста и проезжей части, а также проведёт освещение. Сроки окончания работ – до 15 ноября 2022 года.





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