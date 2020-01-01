Елена Синица

В краевом минимущества назначен первый замминистра

Им стала Татьяна Михалева

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Пермь

Пермь
  Константин Долгановский

Первым заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья, назначена Татьяна Михалева. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее этот пост занимала Ольга Андрианова. С июня она возглавляет госинспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В пресс-службе ведомства «Коммерсанту-Прикамье» отказались уточнить биографию нового замминистра.

Предположительно, Татьяна Михалева может являться экс-руководителем департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. Она покинула должность в начале 2019 года.

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