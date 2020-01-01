Елена Синица
В краевом минимущества назначен первый замминистра
Им стала Татьяна Михалева
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Первым заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья, назначена Татьяна Михалева. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Ранее этот пост занимала Ольга Андрианова. С июня она возглавляет госинспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В пресс-службе ведомства «Коммерсанту-Прикамье» отказались уточнить биографию нового замминистра.
Предположительно, Татьяна Михалева может являться экс-руководителем департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. Она покинула должность в начале 2019 года.
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