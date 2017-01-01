Назначен новый начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми

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Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Александрович Кузнецов родился в Ижевске, имеет высшее профильное образование — окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Экономист-правовед».

Свою трудовую деятельность он начинал в Ижевске, где работал менеджером по поставкам в ЗАО «Гарди». В дальнейшем переехал в Москву и работал на различных финансово-экономических должностях.

С 2007 года живёт в Перми. В разное время работал генеральным директором ООО «Коммершиал Риал Эстейт Консалтинг Пермский край», специалистом по управлению разработкой научно-технической документации муниципального автономного учреждения «Бюро городских проектов», заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Пермавтодор», заместителем директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Предыдущий начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Татьяна Михалева покинула свой пост в феврале 2019 года по семейным обстоятельствам. До сегодняшнего дня исполняющей обязанности начальника департамента была Ольга Чеснокова.

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми осуществляет функции органа местного самоуправления города Перми в сфере промышленной политики, инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка на территории города. Среди целей департамента: обеспечение решения вопросов местного значения в сфере оказания услуг связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания и наружной рекламы.



