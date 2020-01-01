В краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия сменился руководитель Вместо Александра Жуковского на должность назначена Ольга Андрианова Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Андрианова

Пермское УФАС

Александр Жуковский покинул должность начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили осведомлённые источники.

Александр Жуковский подтвердил эту информацию изданию. По его словам, решение связано «с личными обстоятельствами».

Новым руководителем ведомства назначена Ольга Андрианова. До этого она работала заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

До госслужбы Ольга Андрианова десять лет занимала разные должности в Пермском УФАС, от специалиста-эксперта в отделе контроля закупок до заместителя руководителя управления.

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