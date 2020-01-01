Елена Синица В Перми 7 октября заработает ещё один мобильный пункт вакцинации В СК «Спортхолл» можно будет привиться от коронавируса и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 7 октября, в помещении медпункта СК «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а) заработает передвижной пункт вакцинации. В нём будет возможность привиться от коронавируса и от гриппа, передаёт краевой Роспотребнадзор.

Сообщается, что пункт будет работать с 10:00 до 12:00.





Привиться можно будет вакциной «ГамКовидВак» и «Ультрикс Квадри» (против гриппа).





Напомним, ранее сообщалось, что в среду и четверг, 6 и 7 октября, у Пермского цирка заработает мобильный пункт вакцинации.





На этой неделе в Перми также работают мобильные пункты вакцинации в ТРК «Планета», ТРК «СпешиLove», гипермаркете «Магнит Семейный» и на «Пермской ярмарке».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.