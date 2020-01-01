У Пермского цирка заработает ещё один мобильный пункт вакцинации
Прививку можно поставить 6 и 7 октября
В среду и четверг, 6 и 7 октября, у Пермского цирка заработает ещё один мобильный пункт вакцинации. Прививку вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри» можно сделать с 11 до 18 часов.
При ревакцинации «Спутником Лайт» горожанам тут же будут выдаваться QR-коды.
На этой неделе в Перми также работают мобильные пункты вакцинации в ТРК «Планета», ТРК «СпешиLove», гипермаркете «Магнит Семейный» и на «Пермской ярмарке».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.