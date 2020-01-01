Елена Синица В мобильном пункте вакцинации у Цирка QR-код получили 90 пермяков За один день в этот передвижной пункт обратилось 148 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, 30 сентября в мобильный пункт вакцинации на площади возле Цирка обратилось 148 человек.

При этом, вакцинировались «Спутником Лайт» 88 человек. Ещё 19 человек поставили первый компонент «Спутника V», а два человека поставили уже второй компонент.

Кроме этого, 39 человек привились от гриппа.

Также сообщается, что в мобильном пункте вакцинации у Цирка QR-код получили 90 пермяков.

Напомним, с 4 октября в Перми QR-код нужно будет предъявлять при посещении культурных и спортивных мероприятий, фитнес-залов и бассейнов.

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