Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» QR vs ПЦР Оперштаб по борьбе с коронавирусом разъяснил тонкости жизни по QR-коду Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 28 сентября было принято решение о введении в Пермском крае с 4 октября использования сертификатов о вакцинации и QR-кодов в качестве фильтров безопасности в общественных местах. Соответствующий указ губернатора был подписан 30 сентября.

Как сказано на сайте permkrai.ru, на мероприятия с большим числом участников отныне допускаются только те лица, которые на входе предъявят вместе с документом, удостоверяющим личность, сертификат о вакцинации либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесённый менее чем полгода назад COVID-19.

Это требование обязательно для участников и посетителей:

— сеансов, спектаклей, концертов, представлений и других мероприятий в театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, цирке и других учреждениях сферы культуры;

— официальных спортивных соревнований профессиональных клубов;

— физкультурных мероприятий, в том числе вне помещений;

— фитнес-центров и фитнес-клубов, тренажёрных залов и бассейнов;

— массовых мероприятий в сфере туризма;

— любых других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти.

При этом с условием соблюдения QR-фильтра снимается ограничение по заполняемости зрительных залов и трибун при организации мероприятий в сфере культуры и спорта.

Посетители и участники мероприятий и учреждений, в которых вводятся новые условия посещения, обязаны предъявлять на входе QR-коды на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Лица, не имеющие QR-кодов или сертификатов, допускаются при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Они должны быть сданы не ранее чем в течение 72 часов до начала мероприятия. Несовершеннолетним, участвующим в мероприятиях в качестве зрителей и болельщиков, прохождение ПЦР-тестов не требуется, однако требуется для несовершеннолетних, которые являются участниками мероприятий. Проще: подросток в зрительном зале или на трибуне не должен сдавать ПЦР, а если он играет на сцене или участвует в спортивном матче, то ПЦР придётся сдать.

QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Все иные противокоронавирусные меры, действующие в регионе, продлеваются до 1 ноября. По-прежнему запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничена деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в период с 01.00 до 06.00 часов. Жителям края необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, в лифтах, на парковках и в других местах скопления людей.

Для разъяснения всех нюансов действия QR-кодов в Пермском крае члены оперштаба провели онлайн-брифинг для журналистов, в котором приняли участие заместитель главы администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян, руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев и заместитель министра здравоохранения Пермского края, куратор Медицинского информационно-аналитического центра Оксана Мелехова.

Вот основные вопросы и ответы на них.

Как получить QR-код?

Необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и после вакцинации или перенесённого ковида с официально поставленным диагнозом код придёт автоматически по электронной почте. Регистрация на портале госуслуг проходит либо в МФЦ, либо онлайн через приложения банков, в которых у вас есть личный кабинет.

Что делать, если код не приходит?

Его можно поискать в личном кабинете на портале госуслуг. Если и там его нет, необходимо обратиться в лечебное учреждение, где проходило лечение или вакцинация, и проверить правильность внесения данных в реестр. Технические ошибки, действительно, случаются, но практически всегда устраняются очень быстро.

Можно ли предъявлять вместо сертификата о вакцинировании справку о наличии антител?

Нет, такая справка в этом регламенте не действительна.

Как быть тем, у кого есть медицинские отводы от прививок?

Во-первых, необходимо получить в лечебном учреждении справку о медотводе — после прохождения специальной комиссии и непременно с синей печатью. Это важно для людей тех отраслей, в которых вакцинирование обязательно — здравоохранения, образования, общепита, общественного транспорта, торговли и сферы услуг.

Во-вторых, для посещения концертов, театров, спортивных мероприятий и т.п. нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за трое суток (72 часа) до события, которое вы планируете посетить. Сертификат о ПЦР заменяет код привитого или переболевшего.

Как будет проходить проверка QR-кодов?

У посетителя должен быть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом заболевании с QR-кодом. Оба документа действительны в течение шести месяцев. Вместо справки можно предъявить результаты ПЦР-теста. Они действительны в течение 72 часов.

Кроме того, необходим документ, удостоверяющий личность и указанный в личном кабинете при регистрации на портале госуслуг. Как правило, это паспорт, но может быть и военный билет или водительские права.

У контролёров должны быть электронные устройства — не обязательно валидаторы, это может быть обычный смартфон со специальным приложением. Кроме сканирования кода контролёр должен проверить документ, удостоверяющий личность.

Нужно ли по-прежнему носить маски тем, у кого есть QR-код?

Все ранее введённые «антиковидные» ограничения сохраняются. По-прежнему запрещены массовые мероприятия в заведениях общепита — свадьбы, юбилеи, корпоративы. Предельная численность компании, собирающейся в кафе или ресторане — 10 человек. Запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе — их численность не более 50 человек при условии, что на каждого человека приходится площадь в 4 кв. м. И, конечно же, сохраняется масочный режим во всех общественных помещениях.

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