На этой неделе в Перми будет работать четыре передвижных пункта вакцинации В них можно привиться от коронавируса и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на этой неделе заработают четыре передвижных пункта вакцинации. Здесь желающие смогут сделать прививку против COVID-19 и гриппа, сообщили в пресс-службе минздрава.

В ТРК «Планета» с 6 по 8 октября пункт на первом этаже комплекса будет работать с 16 до 20 часов, а в выходные, 9 и 10 октября, — с 12 до 18 часов. В наличии будет вакцина «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа.

В гипермаркете Магнит «Семейный» на ул. Светлогорская, 15А прививки вакцинами «ГамКовидВак», «Спутник Лайт» и от гриппа можно будет сделать 5 и 8 октября с 11 до 18 часов.

В выставочном центре «Пермская ярмарка» ( ш. Космонавтов, 59, 2-й этаж) пункт будет работать в будние дни с 12 до 17 часов. В наличии — те же вакцины, что и в гипермаркете «Семейный».

В ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) вакцинация пройдет с 5 по 10 октября с 11 до 17 часов. Здесь, помимо двух антикоронавирусных вакцин и одной противогриппозной, будет доступна вакцина от пневмококковой инфекции.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

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