Елена Синица Движение на федеральной трассе «Пермь — Екатеринбург» возобновлено Обрушившийся переход убрали с проезжей части Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Обрушившийся в результате ДТП надземный переход на трассе «Пермь — Екатеринбург» убрали с проезжей части. Сейчас движение по трассе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба министерства безопасности края.

Напомним, 28 сентября, около четырёх часов утра в районе пос. Кукуштан на федеральной трассе Р-242 произошло ДТП. На 50 км трассы водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего она упала на большегруз и двигавшуюся во встречном направлении «Газель».





СУ СК РФ по Пермскому краю проводил осмотр места происшествия, опрашивал очевидцы произошедшего. Следователи изучат техническую документация, которая регламентирует строительство надземного пешеходного перехода.

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