Елена Синица Краевой следком проводит проверку по факту обрушения перехода над федеральной трассой «Пермь — Екатеринбург» Сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 28 сентября 2021 года в Пермском муниципальном районе на автодороге Пермь-Екатеринбург водитель грузового автомобиля проезжал с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом. Так он сбил конструкцию, в результате чего произошло обрушение перехода. Вследствие чего погибло два водителя.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи изучат техническую документация, которая регламентирует строительство надземного пешеходного перехода.

Кроме этого, СК проведёт надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации.

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