При обрушении перехода над федеральной трассой «Пермь — Екатеринбург» погибли два человека Организован объезд аварийного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 28 сентября, около четырёх часов утра в районе пос. Кукуштан на федеральной трассе Р-242 произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На 50 км трассы водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего она упала на большегруз и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях. Организован объезд аварийного участка через Платошино и Кукуштан. Кроме того, рекомендуется делать объезд через Осу в направлении Чернушки — Уинского. По возможности полицейские просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.

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