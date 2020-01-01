Елена Синица Спасатели извлекли тела погибших при обрушения перехода над трассой «Пермь — Екатеринбург» Их передали сотрудникам следственных органов Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Специалисты при помощи аварийно-спасательного оборудования извлекли тела погибших водителей из двух деформированных транспортных средств и передали их сотрудникам следственных органов. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого минтербеза.

Напомним, 28 сентября, около четырёх часов утра в районе пос. Кукуштан на федеральной трассе Р-242 произошло ДТП. На 50 км трассы водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего она упала на большегруз и двигавшуюся во встречном направлении «Газель».

Сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи изучат техническую документация, которая регламентирует строительство надземного пешеходного перехода.

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